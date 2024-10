Un nouveau film est en préparation pour Apple TV+ et il se basera sur Oregon Trail, un jeu vidéo éducatif qui a vu le jour en 1971 sur plusieurs supports.

The Hollywood Reporter indique qu’Apple a obtenu la proposition de film, qui en est encore au stade du développement préliminaire, et dont Will Speck et Josh Gordon sont attachés à la réalisation et à la production. Benj Pasek et Justin Paul s’occuperont de la musique et produiront le film via Ampersand. Le long-métrage comportera quelques numéros musicaux originaux dans la veine du film Barbie.

The Oregon Trail est un jeu vidéo éducatif de stratégie en mode texte développé par Don Rawitsch, Bill Heinemann, et Paul Dillenberger en 1971. Le jeu est imaginé pour motiver les élèves à s’intéresser à la vie des pionniers sur la piste de l’Oregon au XIXe siècle. Le joueur incarne un conducteur de chariot qui guide un convoi de colons de Independence jusqu’à Oregon City en 1847. Sur la route, le joueur doit gérer l’approvisionnement du convoi et surmonter les difficultés rencontrées en chemin.

Le jeu est sorti sur plusieurs plateformes, mais la version la plus connue est celle de l’Apple II. Elle a été disponible en 1985. Depuis, le titre est disponible sur les PC Windows, Mac, iOS, Android et Nintendo 3DS. La franchise totalise environ 65 millions d’exemplaires vendus.