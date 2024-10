L‘Audio Lab d’Apple à Cupertino, en Californie, est le centre d’innovation pour le développement et l’amélioration des fonctionnalités audio des gammes de produits d’Apple, et cela concerne aussi les récentes capacités de santé auditive des AirPods Pro 2. On en sait désormais plus sur les coulisses de ce temple du son, Apple ayant décidé d’en dire plus, beaucoup plus sur son rôle et de son fonctionnement. L’Audio Lab comprend des chambres anéchoïques et d’autres laboratoires spécialisés pour simuler des environnements audio réels, permettant ainsi ux ingénieurs de tester des fonctionnalités telles que la protection auditive, le test auditif et donc le mode d’aide auditive. Grâce à des équipements de pointe, tels que la chambre Longwave et le Fantasia Lab, Apple crée des paysages sonores contrôlés qui reproduisent les scénarios bruyants du quotidien, garantissant ainsi que les AirPods peuvent fonctionner avec précision dans de nombreuses et diverses conditions. « Vos oreilles sont des amplificateurs naturels, chacun d’eux ayant une forme unique et souvent légèrement asymétrique », précise Kuba Mazur, ingénieur en chef de la santé auditive chez Apple au sein d’Acoustics Engineering.. « Lorsque le son atteint une oreille avant l’autre, il crée un décalage dans la façon dont nous percevons le son. Il est important pour nous de comprendre cela afin que nous puissions créer des expériences qui représentent avec précision les sons dans votre environnement. Et nous le faisons dans nos chambres anéchoïques en faisant asseoir quelqu’un sur une chaise rotative avec les AirPods Pro pour capturer l’audio. »

Pour le développement de la fonction d’aide auditive, Apple a recueilli les commentaires des utilisateurs avec des niveaux d’audition variés, puis a effectué des tests rigoureux dans des environnements bruyants simulés pour valider l’efficacité de la fonction. Les ingénieurs ont utilisé le laboratoire Fantasia pour immerger les participants dans des scènes sonores, comme des restaurants bondés, où ils se sont exercés à distinguer les voix. De plus, des cabines et simulateurs audiométriques ont été utilisés pour les tests cliniques, l’équipe de conception d’Apple se concentrant sur la simplification de l’expérience utilisateur pour les nouveaux utilisateurs de tests auditifs.

Cette installation prouve en tout cas que l’engagement d’Apple pour des fonctionnalités de santé accessibles n’est pas du marketing (ou pas « que » du marketing si l’on tient vraiment à être cynique). En permettant aux utilisateurs de protéger leur audition, de suivre leur santé auditive et en épaulant au quotidien (avec des outils adaptés) les personnes souffrant d’une perte auditive légère, les innovations auditives d’Apple prouvent qu’il est possible de concilier les problématiques de santé avec des objectifs de performances sonores. Selon les ingénieurs d’Apple, les AirPods sont « l’interface avec l’oreille », s’adaptant aux besoins des utilisateurs et s’intégrant parfaitement dans leur vie quotidienne. « En pensant à l’innovation nécessaire, à la densité de la technologie qui est intégrée aux AirPods et au niveau d’effort et d’attention apportés aux détails pour créer ces fonctions logicielles complexes », poursuit Mazur. « tant d’équipes se sont réunies — dont les équipes de génie logiciel et matériel, de conception, de santé, d’accessibilité, d’opérations cliniques, de réglementation et d’ingénierie des facteurs humains — pour assurer la meilleure qualité et l’expérience ».