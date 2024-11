Apple News propose une fonction de mise à jour en temps réel des résultats des élections américaines de 2024 via les Live Activities, fonction qui permettra aux utilisateurs de voir les résultats de ces élections en direct sur leur écran verrouillé, la Dynamic Island et l’Apple Watch. Pour activer cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent appuyer sur la bannière « Suivez l’élection 2024 en direct » dans l’application Apple News, ce qui démarre alors l’affichage continu de l’activité en direct. La fonction Live Activities affichera les résultats sur les écrans verrouillés de l’iPhone et de l’iPad ainsi que sur l’Apple Watch, tandis que les utilisateurs d’ équipés iPhone avec Dynamic Island verront un décompte continu des votes.

Nul besoin ainsi de surfer sur les médias pour récupérer les informations importantes de cette soirée d’élection (et du stress en moins pour les américains, et les autres) qui se sentent particulièrement concernés par l’élection possible de Kamala Harris ou de Donald Trump). Dommage tout de même qu’Apple n’ait pas prévu une fonction similaire en dehors d’Apple News, le service d’agrégation d’info n’étant pas disponible dans tous les pays (comme en France) et sachant l’importance que revêt cette élection pour de nombreux citoyens dans le monde. A noter qu’Apple a déjà testé cette fonctionnalité lors du caucus, mais cette couverture de la nuit électorale est d’un tout autre calibre compte tenu des enjeux élevés et de la durée de cette nuit électorale.