La deuxième bêta de macOS 15.2, disponible maintenant, ajoute une nouvelle option au niveau de la barre des menus du Mac qui affiche la météo du lieu où vous vous trouvez.

Image MacRumors

Tout en haut, vous avez le nom du lieu où vous êtes et la météo actuelle. macOS 15.2 affiche une icône (un soleil, un nuage, etc), ainsi que le type de météo (ensoleillé, nuageux, pluie, etc).

Juste en dessous, on retrouve les conditions météorologiques pour les prochaines heures. Enfin, la météo pour d’autres villes est disponible. Il est bien sûr possible de choisir les villes en passant par l’application Météo dédiée. Vous pouvez aussi en ajouter ou supprimer, tout comme vous pouvez modifier l’ordre.

L’option pour avoir la météo depuis la barre des menus n’est pas activée par défaut sur la bêta de macOS 15.2. Il faut se rendre dans Réglages Système > Centre de contrôle puis trouver la section « Barre des menus ». Ici, il suffit d’activer l’option pour la météo. Cela rejoint d’autres éléments, dont l’horloge, Spotlight, Siri et Time Machine.

Apple n’a pas encore communiqué une date de sortie précise pour macOS 15.2. Cependant, le groupe a déjà dit qu’iOS 18.2 sur iPhone arrivera en décembre. Il semble donc logique que macOS 15.2 débarque à la même période avec watchOS 11.2 sur Apple Watch, tvOS 18.2 sur Apple TV et visionOS 2.2 sur Apple Vision Pro.