La bêta de tvOS 18.2, disponible maintenant, ajoute de nouveaux ratios, dont 21:9, comme l’ont remarqué plusieurs testeurs avec une Apple TV.

Voici tous les ratios que propose tvOS 18.2 sur l’Apple TV :

tvOS 18.2 Developer Beta 1 introduces the ability for Apple TV to automatically detect the best aspect ratio for your television or projector.

If you have an anamorphic lens or your television's aspect ratio is not detected, users will have the ability to manually choose from… pic.twitter.com/QjAFvKME7d

— Sigmund Judge (@sigjudge) November 4, 2024