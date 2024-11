Si l’on en croit les petits calculs de Counterpoint, l’iPhone 15 d’Apple est devenu le smartphone le plus vendu au monde au troisième trimestre de 2024, l’iPhone 15 Pro Max et l’iPhone 15 Pro occupant également le haut du classement. Au cours de ce trimestre, Apple a placé 4 de ses appareils dans le top 10 mondial des smartphones, contre 5 mobiles Samsung et un Xiaomi. La préférence croissante des consommateurs pour les smartphones haut de gamme réduit l’écart entre les modèles de base et les modèles premium d’Apple, les variantes « Pro » contribuant pour la première fois à la moitié du total des ventes d’iPhone (sur le troisième trimestre).

Les marchés émergents ont globalement bien accueilli les derniers iPhone, une demande soutenue par des offres promos, la multiplication des options de financement ainsi que des accords d’échange qui rendent ces appareils plus accessibles. Apple et Samsung renforcent leur positionnement sur le marché haut de gamme avec des fonctionnalités telles que Apple Intelligence et Galaxy AI, l’IA générative devenant le principal avantage concurrentiel des grandes marques de mobile. On note cependant que les nouvelles gammes d’iPhone font un chouia moins bien que les précédentes : sur le Q3 2023 Apple avait placé 4 iPhone en tête du classement mondial des ventes, contre 3 modèles sur le Q3 2024.