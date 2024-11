Apple utilise souvent des appareils de test et des prototypes uniques pour évaluer les nouvelles fonctionnalités des futurs modèles d’iPhone. Tout récemment, AppleDemoYT a découvert un prototype rare appelé « Vesica Piscis » et provenant d’une installation de recyclage électronique. Ce prototype ne porte pas le logo standard de la marque Apple, mais plutôt un symbole ressemblant à deux lunes en croissant, un symbole connu sous le nom de vesica piscis, une forme mathématique ayant une influence historique sur l’art et l’architecture. L’appareil semble aussi mélanger les composants de l’iPhone 13 Pro et de l’iPhone 14 Pro, mais il comprend également des éléments uniques tels que des boutons de rétroaction haptique non cliquables, un bouton de volume unique combiné et un plateau SIM modifié fixé avec des vis.



À l’intérieur, le dispositif contient des composants non fonctionnels et un nombre minimal de câbles connectés à la carte logique, cette dernière affichant une conception hybride entre les deux modèles d’iPhone. Une fois allumé, le prototype affiche un message d’initialisation du microcontrôleur et est identifié comme « Bender » lorsqu’il est connecté à un Mac (une référence à Futurama ?). Fabriqué en mai 2021, l’appareil est probablement antérieur à l’iPhone 13 Pro et pourrait être une plate-forme expérimentale pour tester des fonctionnalités telles que les boutons haptiques. Bien que l’objectif exact de ce modèle ne soit pas vraiment clair, le prototype « Vesica Piscis » offre un aperçu inédit sur le processus de développement des nouvelles technologies de l’iPhone.