Apple Studios et A24 collaborent à l’adaptation cinématographique du livre de Michael Lewis, « Going Infinite : The Rise and Fall of a New Tycoon », Lena Dunham étant en charge du scénario. Ce long métrage racontera la montée et la chute spectaculaires de la société de crypto-monnaie FTX et de son fondateur, Sam Bankman-Fried. Le livre, publié en octobre 2023, est rapidement devenu un best-seller aux États-Unis.

Sam Bankman-Fried, l’ancien CEO de la société de crypto-monnaie FTX, a été convaincu de fraude massive

Lena Dunham, qui jusqu’ici était principalement connue pour avoir créé et joué dans l’excellente série de HBO « Girls », apportera donc son expertise en écriture d’histoire fortes et toujours « à hauteur d’hommes ». Pour rappel, le travail de Dunham sur « Girls » a valu l’actrice/réalisatrice plusieurs nominations aux Emmy ainsi qu’un Golden Globe. Ses autres créations sont « Camping », « Generation » ainsi que la prochaine série de Netflix « Too Much » (qu’elle a co-créée). Dunham a également réalisé le pilote de la série « Industry » de HBO, qui a été renouvelée pour une quatrième saison. Le film sur la vie de cet escroc notoire n’a pas encore de date de sortie.