Certains prendraient-ils leurs désirs pour des réalités ? Oura domine depuis quelques années le secteur de la bague connectée, et son patron semble désormais convaincu qu’Apple ne leur fera jamais concurrence. « Je pense que [Apple] n’est pas convaincue de l’intérêt d’avoir une bague et une montre ensemble et qu’elle ne souhaite pas dévaloriser l’Apple Watch en tant qu’entreprise », a déclaré Tom Hale, CEO de la société Oura lors du Web Summit à Lisbonne. « Je pense qu’ils gardent probablement un œil sur Samsung et un œil sur nous, mais il est difficile de rentrer cette catégorie de produit correctement. »

La déclaration de Hale tient plus du vœu pieu qu’autre chose, et ressemble à s’y méprendre aux propos du patron de Palm, Ed Colligan, en 2006, un an avant l’arrivée de l’iPhone : « Nous avons appris et lutté pendant quelques années ici pour trouver comment faire un téléphone décent, » a déclaré le directeur général de Palm, Ed Colligan en 2006. « Les informaticiens ne vont pas se contenter de trouver une solution. Ils ne vont pas simplement entrer. » Un an plus tard, l’iPhone arrivait sur le marché et Palm n’était qu’à quelques mois d’être balayé du marché mobile.

Après les succès de l’iPod, de l’iPhone, de l’iPad, des AirPods et plus récemment de l’Apple Watch, il semble pour le moins audacieux de parier sur le fait qu’Apple n’a pas les moyens de pénétrer un nouveau marché en force, même si les ventes médiocres du Vision Pro montrent que la firme de Cupertino n’est pas immunisée à l’échec.