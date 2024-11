Qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour gratter un peu de vues : le Wall Street Journal publiait il y a quelques semaines une interview de Tim Cook durant laquelle ce dernier a sans surprise confirmé qu’il utilisait des produits Apple tous les jours (le contraire eut été étonnant). Juste après cet article, et reprenant au bond les paroles de Cook, le journaliste Wes Davis de The Verge s’est lancé le défi d’utiliser tous les produits Apple en 24 heures, tout en précisant qu’il ne pouvait se passer de sa souris Logitech MX Master 3 comme « contrôleur » principal sans délaisser totalement la Magic Mouse ou le Magic Trackpad.

Pour on ne sait quelle raison, The Mac Observer s’est appuyé sur l’article de The Verge pour écrire que Tim Cook préférait le MX Master 3 à la Magic Mouse, une affirmation totalement fantaisiste qui a conduit au retrait de l’article erroné quelques heures plus tard. Malheureusement, le mal était fait : l’affirmation selon laquelle Tim Cook aurait un penchant pour les accessoires de Logitech s’est rapidement répandue sur les réseaux sociaux, sachant que les bad buzz font malheureusement beaucoup plus de bruits que les correctifs ou les débunks.Et comme dans le cas d’Apple les infos négatives sont abondamment relayées par les nombreux trolls de la marque… il y a de grandes chances que cette fake news trouve durablement sa place sur les réseaux sociaux.