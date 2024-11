Apple prévient que la synchronisation des favoris (signets) de Safari sur iCloud va cesser de fonctionner sur les iPhone et iPad sous iOS 10 et les versions antérieures à compter du 18 décembre 2024. Ce sera également le cas sur Mac avec macOS Sierra 10.12.5 et les versions antérieures.

La fin de la synchronisation des favoris de Safari sur les anciens iPhone

Voici ce qu’indique Apple sur son site :

À partir du 18 décembre 2024, les appareils devront être dotés d’iOS 11 ou version ultérieure, d’iPadOS 11 ou version ultérieure ou de macOS Sierra 10.12.6 ou version ultérieure pour synchroniser les signets ou accéder aux signets sur iCloud.com. Cette mesure est conforme aux configurations logicielles minimales requises publiées sur notre site. Si votre appareil est déjà doté d’un logiciel mis à jour, aucune action n’est requise. Les appareils dotés d’iOS 10 ou version antérieure ou de macOS Sierra 10.12.5 ou version antérieure ne pourront plus synchroniser les signets entre les appareils, et les nouveaux signets ne seront plus chargés à partir de ces appareils. Vous ne perdrez aucun des signets déjà ajoutés sur vos appareils et vous pourrez toujours créer de nouveaux signets sur ces appareils. Cependant, les nouveaux signets ne se synchroniseront pas sur les appareils dotés d’iOS 10 ou version antérieure ou de macOS Sierra 10.12.5 ou version antérieure. Ils ne seront pas non plus récupérables sur iCloud.com.

Si vous avez un ancien iPhone ou iPad, vous êtes invité à installer au moins iOS 11 pour continuer à profiter de la synchronisation iCloud pour les favoris de Safari. Si vous êtes sur Mac, il faudra au moins mettre à jour vers macOS 10.12.6.

L’annonce des signets intervient la même semaine où Apple a annoncé mettre fin à la sauvegarde iCloud pour les iPhone et iPad tournant sous iOS 8 ou les versions antérieures. Ce sera là aussi une réalité à compter du 18 décembre. Il faut donc installer au minimum iOS 19 pour continuer à profiter de cette fonctionnalité.