Meta dévoile un ensemble de nouveautés pour sa messagerie Messenger, avec notamment une intégration de Siri, la possibilité de laisser des messages audio ou vidéo, ou encore de l’intelligence artificielle pour les arrière-plans.

Lorsque vous avez les mains occupées ou que votre téléphone est hors de portée, vous pouvez désormais demander à Siri de vous aider à passer vos appels et à envoyer vos messages sur Messenger. Essayez quelque chose comme : « Dis Siri, envoie un message à Cassandra sur Messenger », puis dictez le contenu de ce message.

On retrouve aussi la possibilité de laisser des messages si l’appel n’aboutit pas, que ce soit au format audio ou une vidéo. Votre contact pourra ainsi écouter ou regarder le contenu quand il sera disponible.

Meta propose également de l’IA. Vous pourrez utiliser des arrière-plans s’appuyant sur de l’IA dans les appels vidéo de Messenger pour refléter votre état d’esprit ou simplement ajouter un peu de piquant.

Parmi les autres nouveautés, on retrouve une qualité HD pour les appels vidéo. C’est activé par défaut si l’appel est passé en Wi-Fi et il est possible de forcer la meilleure qualité pour un appel en 4G ou 5G. Enfin, la messagerie adopte la suppression du bruit de fond et l’isolation de la voix. Ces options peuvent être activées via les paramètres d’appel dans Messenger.

Messenger est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store.