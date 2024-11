Si l’on en croit les chiffres de Counterpoint, les expéditions de smartphones dans la région du Moyen-Orient et d’Afrique (MEA) ont diminué de 11 % en glissement annuel (An) et de 5 % en glissement trimestriel (Q/Q) au troisième trimestre 2024. Les défis économiques et une pause stratégique des marques suite à une concurrence intense plus tôt dans l’année ont contribué à ce ralentissement. Fait intéressant, malgré la baisse des ventes de smartphones à faible budget, le prix de vente moyen (ASP) a augmenté de 10 % sur 12 mois, sous l’effet de la demande croissante de modèles haut de gamme au prix de 400 dollars et plus, en particulier de marques comme Apple et Samsung. Cette progression des ventes reflète un changement dans les préférences des consommateurs en faveur de fonctionnalités ou composants avancés tels que des caméras sophistiquées, de grosses capacités de stockage ou bien encore des fonctions d’IA.

Sur le marché du MEA, Apple a progressé de 12% sur le Q3, des ventes bien soutenues par le lancement réussi de la nouvelle iPhone 16/16 Pro. La baisse des ventes des anciens modèles d’iPhone a cependant tempéré la croissance globale de la marque. La firme de Cupertino chercherait désormais à maintenir sa présence sur le marché (6% de Pdm) par une meilleure disponibilité des produits et des promotions ciblées. On note aussi que quatre des six principales entreprises de smartphones dans la région MEA sont des marques chinoises, ce qui indique une forte concurrence et l’influence des fabricants chinois sur ce marché en évolution.