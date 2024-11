Belkin a récemment annoncé un rappel volontaire de sa batterie externe 10K BoostCharge Pro pour Apple Watch et appareils USB-C (BPD005). Un défaut de fabrication peut dans certaines circonstances faire surchauffer la batterie externe, ce qui peut exposer les consommateurs à un risque d’incendie.

Belkin assure qu’aucune blessure n’a été signalée et aucun autre chargeur sans fil Belkin ou produit Belkin n’est concerné par ce rappel. La marque ajoute :

Si vous avez acheté une batterie externe 10K Belkin BoostCharge Pro pour Apple Watch et appareils USB-C (BPD005), veuillez immédiatement arrêter de l’utiliser, déconnectez-la de toute source d’alimentation électrique et contactez-nous pour connaître la marche à suivre. Placez la batterie externe (BPD005) dans un endroit sûr et sec, loin de tout matériau inflammable ou e tout ce qui pourrait l’endommager. Ne jetez pas la batterie externe dans une poubelle ou un bac de recyclage.

Si vous avez la batterie externe 10K BoostCharge Pro pour Apple Watch et appareils USB-C (BPD005), vous pouvez dès maintenant demander un remboursement. Il suffit pour cela de vous rendre sur cette page et de remplir le formulaire. Vos coordonnées sont demandées, tout comme le numéro de série de la batterie externe, la date d’achat, le lieu d’achat et un justificatif d’achat (si vous en avez un).

Une fois le formulaire rempli, Belkin vous contactera pour vous indiquer la procédure à suivre pour vous débarrasser de la batterie et obtenir le remboursement.