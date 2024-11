Rob Gronkowski, joueur de NFL multimillionnaire, n’a pas de mots assez forts pour louer son achat d’actions AAPL en 2014. A cette époque, alors que Gronkowski joue pour les New England Patriots, un individu qui l’avait aidé à construire sa maison lui conseille d’acheter de l’AAPL plutôt que d’investir dans quoi que ce soit d’autre : « Chaque fois que je le voyais, quand nous construisions la maison, il n’arrêtait pas de dire : « Achetez de l’Apple. Achetez-en » », déclare Gronkowski dans les colonnes de Fortune « Donc, après la 50e fois, je l’ai fais. Et laissez-moi vous dire que c’est le meilleur investissement que j’ai jamais fait dans ma vie. » Et de poursuivre : « Je ne m »étais jamais impliqué dans les actions en bourse. Je ne savais vraiment pas comment les actions fonctionnaient. Alors j’appelle mon conseiller financier. Je lui dis « comment mettre 69,000 dollars dans Apple. »

Dix ans plus tard, c’est le bingo : « Aujourd’hui, j’ai plus de 600 000 dollars en actions Apple, tout cela grâce à l’investissement que j’ai fait en 2014 sans savoir ce que je faisais » poursuit Gronkowski, « mais juste en écoutant le gars qui a construit ma maison ici en Nouvelle-Angleterre. » Comme quoi, les conseilleurs sont parfois les payeurs…