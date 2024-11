Le designer Jose Wong a décidé de créer Shoe 1, une paire de baskets qui reprend le design de l’emoji… des baskets d’Apple. C’est l’emoji qu’on retrouve sur iPhone, iPad et Mac.

Emoji Apple à gauche, Shoe 1 à droite

La partie supérieure de la chaussure est en cuir nubuck associé à des mailles pour une meilleure partie respirante, tandis que la semelle intermédiaire et le talon sont en mousse EVA légère associée à un rebord en polyuréthane pour offrir un mélange de confort et de soutien tout au long de la journée.

La semelle extérieure en caoutchouc de la Shoe 1 est fabriquée à partir de 5% de caoutchouc recyclé, et les semelles intérieures en mousse présentent une impression électronique qui fait référence à un processeur A(BCD)5 – un clin d’œil aux puces A (A16, A17, A18, etc) qu’Apple utilise dans ses iPhone et certains iPad.

De base, l’emoji d’Apple pour les baskets s’inspire des New Balance 574. C’est une paire qui a vu le jour pour la première fois en 1988. Steve Jobs était d’ailleurs friand des New Balance, mais il ne portait pas ce modèle. Le cofondateur d’Apple a souvent été vu avec les New Balance 991 et 992.

Pour ce qui est de la paire Shoe 1, elle est disponible dès maintenant à l’achat au prix de 219,90$ sur le site de Jose Wong. Il est possible de se faire livrer à l’international.