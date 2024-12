Ce 2 décembre est le dernier jour pour profiter de l’offre d’Apple par rapport au Black Friday et au Cyber Monday. Pour rappel, l’offre a débuté vendredi et permet d’avoir des cartes cadeaux avec l’achat d’iPhone, d’iPad, de Mac et autres.

Voici l’offre du Black Friday 2024 d’Apple :

iPhone : jusqu’à 75€ en carte cadeau à l’achat d’un iPhone 15, d’un iPhone 14 ou d’un iPhone SE.

Mac : jusqu'à 150€ en carte cadeau à l'achat d'un MacBook Air 15 pouces (M3), d'un MacBook Air 13 pouces (M3) ou d'un MacBook Air 13 pouces (M2).

iPad : jusqu'à 100€ en carte cadeau à l'achat d'un iPad Pro, d'un iPad Air ou d'un iPad (10e génération).

Apple Watch : 50€ en carte cadeau à l'achat d'une Apple Watch SE.

AirPods : jusqu'à 75€ en carte cadeau à l'achat d'AirPods Max, d'AirPods Pro 2 ou d'AirPods 4.

TV & Maison : jusqu'à 50€ en carte cadeau à l'achat d'une Apple TV 4K ou d'un HomePod.

Beats : jusqu'à 50€ en carte cadeau à l'achat d'un produit Beats Studio Pro, Beats Solo 4 Wireless, Beats Solo Buds, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds +, Beats Pill ou Beats Flex.

Accessoires : 25€ en carte cadeau à l'achat d'un Magic Keyboard, d'un Apple Pencil Pro, d'un Apple Pencil (2e génération), d'un Magic Keyboard Folio, d'un Smart Folio pour iPad Pro, d'un Smart Folio pour iPad Air ou d'un Smart Folio pour iPad (10e génération).

Si vous préférez des promotions liées au Black Friday et au Cyber Monday, rendez-vous sur cet article dédié qui recense de nombreux produits en lien avec le monde high-tech.