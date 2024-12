Nintendo vient de lancer Animal Crossing: Pocket Camp Complete sur iOS (Lien App Store – 9,99 euros – iPhone/iPad), qui n’est autre que la version payante et sans achats in-apps du jeu Animal Crossing qui avait été retiré il y a peu de l’App Store. Contrairement à de nombreux jeux actuels sur l’App Store qui reposent sur des achats intégrés, ce titre est donc proposé en achat unique, au prix de 9,99 euros en offre de lancement jusqu’au 30 janvier (date à laquelle il passera à 19,99 euros). Le jeu reprend les grandes lignes et les mécaniques de gameplay de son prédécesseur Pocket Camp tout en introduisant du nouveau contenu et des fonctionnalités supplémentaires parmi lesquelles la zone Whistle Pass et l’importation de designs personnalisés depuis le jeu Switch Animal Crossing: New Horizons.

Les joueurs peuvent désormais échanger des jetons Feuille contre des objets et créer des cartes de campeur personnalisées via des QR codes, entre autres nouveautés. Animal Crossing: Pocket Camp Complete propose aussi le contenu accumulé sur les 7 ans de vie de Pocket Camp, ainsi que de nouveaux événements saisonniers. Les joueurs peuvent lier leur compte Nintendo pour transférer leurs données de sauvegarde et continuer leur progression.

Cette sortie marque en tout cas un changement important dans la stratégie mobile de Nintendo, qui s’éloigne enfin des modèles free-to-play avec achats intégrés, ces derniers ayant rencontré un succès très mitigé jusqu’ici.