Notre application iAddict pour Mac (Lien Mac App Store – Gratuite), qui permet de recevoir des notifications sur les derniers articles publiés sur nos deux sites, iPhoneAddict et KultureGeek, vient de bénéficier d’une mise à jour sur le Mac App Store.

Quoi de neuf dans la version 3.0 ?

L’une des principales nouveautés est l’intégration de notre comparateur de prix ! Vous pouvez désormais rechercher directement le produit high-tech ou l’électroménager de votre choix parmi plus de 100 000 références que nous suivons (294 marques et 40 boutiques en ligne).

Il est également possible de trier les résultats par marque et de filtrer les produits selon qu’ils soient neufs ou d’occasion.

Autres améliorations :

Fusion des articles des deux sites : jusqu’à présent, les contenus de iPhoneAddict et KultureGeek étaient séparés. Désormais, les articles sont regroupés et triés par date. Si vous préférez l’ancien affichage, pas d’inquiétude, il reste accessible dans les paramètres.

et étaient séparés. Désormais, les articles sont regroupés et triés par date. Si vous préférez l’ancien affichage, pas d’inquiétude, il reste accessible dans les paramètres. Optimisation de l’accès aux derniers articles.

Corrections de petits bugs pour améliorer l’expérience utilisateur.

L’application propose toujours :

Un accès aux dernières promotions sur les applications disponibles sur le Mac App Store (promotions en temps réel, 24h/24).

Un accès aux promotions high-tech en direct, avec un filtrage par boutiques.

La possibilité de recevoir des notifications push.

N’hésitez pas à télécharger ou mettre à jour l’application pour profiter de ces nouveautés !

PS :Une mise à jour d’iAddict pour iPhone et iPad est dans les tuyaux.