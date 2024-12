Après Chrome, Apple propose une extension Firefox pour utiliser les mots de passe iCloud directement sur le navigateur. Il est ainsi possible d’accéder aux données stockées dans l’application Mots de passe disponible sur iPhone, iPad et Mac, ainsi que sur iCloud.

Le cas de l’extension Firefox pour les mots de passe iCloud est particulier parce qu’elle a d’abord été créée par un développeur francophone qui a pour nom Aurélien et pour pseudo au2001. Mais il annonce sur GitHub avoir cédé les droits à Apple depuis le 4 décembre 2024 :

Cette extension a été transférée à Apple Inc. Ils sont maintenant les seuls propriétaires en charge de maintenir leur propre extension officielle Mots de passe iCloud. Ce dépôt et le code source ne sont plus liés de quelque manière que ce soit à cette extension, sauf pour des raisons historiques.