C’est un gros cap de franchi : une entreprise norvégienne, Vipps MobilePay, est devenue la première société à tirer parti du Digital Markets Act (DMA) de l’Union européenne qui oblige Apple à ouvrir la technologie NFC de ses iPhones à ses concurrents. Les utilisateurs de Vipps en Norvège peuvent désormais choisir le service Tap with Vipps comme alternative à Apple Pay. « Nous avons lutté pendant des années pour pouvoir rivaliser à armes égales avec Apple, » a déclaré Rune Garborg, CEO de Vipps MobilePay, dans un billet de blog. « C’est presque surréaliste de pouvoir enfin lancer notre propre solution. […] Être les premiers au monde à offrir une alternative à Apple Pay sur iPhone est une immense réussite pour nous. »

Vipps mise sur sa capacité à s’intégrer à plus de 40 banques locales et sur la commodité d’une application de paiement unifiée, ce qui, toujours selon Garborg, incitera les utilisateurs à adopter son service plutôt que celui d’Apple. A noter que le service Tap with Vipps prend actuellement en charge tous les terminaux de paiement compatibles avec le système national de paiement BankAxept en Norvège, avec des plans pour intégrer le support de MasterCard et Visa d’ici l’été.

Vipps est donc officiellement la première alternative à Apple Pay, et d’autres sociétés dans l’UE travaillent également sur des systèmes concurrents, encouragées par les nouvelles règle du DMA. De son côté, Apple a également commencé à offrir des options similaires aux développeurs dans d’autres régions du monde (y compris aux États-Unis). La mainmise d’Apple sur le NFC de l’iPhone semble réellement toucher à sa fin…