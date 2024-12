Plusieurs annonces ont lieu par rapport au paiement chez Apple, avec Apple Pay qui devient disponible en Égypte et en Mongolie, ainsi que Tap to Pay sur iPhone au Chili.

Apple Pay dans deux nouveaux pays

Le site d’Apple pour l’Égypte confirme la disponibilité immédiate d’Apple Pay dans le pays. Il y a trois partenaires bancaires au lancement : la Banque nationale d’Égypte, la Banque Misr et la Commercial International Bank (CIB). D’autres banques égyptiennes ajouteront le service de paiement sans contact au fil des semaines.

En ce qui concerne la Mongolie, le support pour Apple Pay est proposé par Trade & Development Bank of Mongolia (TDBM) au lancement. Là aussi, d’autres banques locales s’ajouteront à la liste au fil des semaines et des mois.

Sans surprise, l’utilisation d’Apple Pay en Égypte et en Mongolie est identique à celle des autres régions. Il est possible de payer avec son iPhone dans une boutique physique, sur Internet ou dans les applications. L’Apple Watch peut aussi permettre de payer dans une boutique. Pour l’iPad et le Mac, l’usage se fait dans les applications ou sur le Web en passant par Safari.

صباح الخير

من امبارح وفيه اخبار ان apple pay اشتغلت في مصر بس كنت حابب اتاكد الاول بنفسي ♥️♥️

Apple pay officially in Egypt pic.twitter.com/HyajRtjUuj — Mahfouz (@youssef199959) December 10, 2024

Tap to Pay au Chili

En ce qui concerne Tap to Pay sur iPhone, c’est maintenant disponible au Chili. Pas plus tard qu’hier, nous avons appris la disponibilité aux Émirats arabes unis.

Avec Tap to Pay, un commerçant peut simplement utiliser son iPhone pour encaisser les clients. Il suffit de poser la carte bancaire sur le smartphone pour effectuer un paiement sans contact ou utiliser un service comme Apple Pay avec son iPhone ou Apple Watch. Cela fonctionne également avec les autres plateformes, dont Google Pay et Samsung Pay.