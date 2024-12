Ce n’est vraiment pas de chance comme on dit : le jour même où Apple lâche la fonctionnalité ChatGPT d’iOS 18.2, le chatbot d’OpenAI connait de gros soucis techniques, à l’instar étonnamment de tous les services de Meta (WhatsApp, Facebook, Instagram, Threads). La plateforme ChatGPT est inaccessible pour des millions d’utilisateurs, ce qui impacte également la nouvelle intégration de ChatGPT avec Siri lancée avec la mise à jour iOS 18.2. OpenAI affirme avoir identifié la cause du problème et travaille sur une solution, bien qu’aucun délai précis n’ait été communiqué. De nombreux utilisateurs signalent des messages d’erreur et des déconnexions aléatoires, ce qui du côté d’iOS 18.2 donne l’impression d’une fonctionnalité mal préparée, alors même qu’Apple n’y est cette fois pour rien et ne peut faire plus qu’attendre une résolution de la panne.

Pour rappel, la mise à jour iOS 18.2 permet aux utilisateurs d’interagir directement avec ChatGPT via Siri, l’assistant virtuel d’Apple. La panne en cours empêche certains utilisateurs iOS de tester cette nouvelle fonctionnalité, certains spéculant que l’afflux massif d’utilisateurs depuis le lancement d’iOS 18.2 pourrait être à l’origine de ces interruptions de service. Reformulons : Apple pourrait finalement être très indirectement la cause de tout ce ramdam, même si en l’occurrence le vrai coupable serait l’absence de planification d’OpenAI, la startup ayant peut-être mal calibré ses serveurs pour recevoir une telle charge.