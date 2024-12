Le premier trailer de 28 ans plus tard est sorti il y a quelques heures, un trailer qui présente un enchainement de scènes spectaculaires TOUTES tournées à l‘iPhone 15 Pro Max. Ce qui est stupéfiant ici n’est pas seulement que l’iPhone 15 Pro Max ait été utilisé pour l’intégralité du film mais que les images soient aussi proches de celles obtenues avec un matériel infiniment plus cher et encombrant. Initialement, l’iPhone était utilisé pour donner un aspect « indé » et réaliste (comme dans le Paranoïa de Steven Soderbergh), mais les capacités d’enregistrement vidéo des modèles d’iPhone les plus récents permettent désormais d’envisager l’usage de l’iPhone dans la réalisation de véritables blockbusters hollywoodiens.

Depuis l’iPhone 13 Pro, le smartphone d’Apple domine nettement la concurrence en terme d’enregistrement vidéo, ainsi que l’attestent d’ailleurs les tests annuels de DXOMARK. La qualité de l’iPhone en fidélité colorimétrique, la dynamique des scènes et des options intégrées inspirées du cinéma font de ces modèles de véritables micro-caméras pro capables de générer des images impeccables, images qu’il sera évidemment possible ensuite de retravailler avec les logiciels adéquats. On n’oubliera pas non plus que lors du tournage du film, l’iPhone 15 Pro Max était épaulé par tout un tas d’accessoires (éclairages, rails, accessoires anti-shake, etc.), des accessoires qui du reste sont aussi utilisés avec des caméras de cinéma classiques. Cet argument ne peut donc pas être utilisé ici pour minorer la performance de l’iPhone. Seules des optiques spécifiques ont été ajoutées devant l’iPhone pour obtenir les bons niveaux de focales et de plans, mais là encore, ces optiques sont généralement intégrées sur du matériel infiniment plus cher.

28 ans plus tard sortira en salles le 20 juin 2025. Le film est réalisé par Dany Boyle (sur un scénario d’Alex Garland) et propose un casting de stars composé de Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes et Cillian Murphy.