Apple propose au téléchargement la version finale (build 22N842) de visionOS 2.2 sur le Vision Pro. Cette mise à jour arrive après plusieurs bêtas et une release candidate.

La principale nouveauté à retenir avec visionOS 2.2 est le support pour l’affichage ultra-large (Ultrawide) au niveau de l’écran virtuel sur Mac. C’est l’équivalent de deux écrans 5K mis côte à côte selon les dires d’Apple.

Au départ, Apple proposait un seul mode avec visionOS 2 et visionOS 2.1 sur le Vision Pro en ce qui concerne l’écran virtuel du Mac. Avec visionOS 2.2, on retrouve : normal, large et ultra-large.

La mise à jour comprend également la fonction Multiview, qui permet de regarder jusqu’à cinq matchs de MLS et de MLB en même temps, et permet de visionner des photos et des vidéos spatiales intégrées à des pages Web.

Si vous avez un Apple Vision Pro, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle pour télécharger visionOS 2.2.

Les nouveautés complètes de visionOS 2.2

Affichage virtuel Mac

Utilisez les applications et les jeux Mac avec un nouveau format d’image : large (21:9) et ultra-large (32:9) – l’équivalent de deux moniteurs 5K côte à côte.

Acheminez le son de votre Mac vers Apple Vision Pro

Apple TV

Regardez jusqu’à cinq matchs de la MLS et de la MLB en même temps avec Multiview

Regardez des événements sportifs en direct avec SharePlay

Safari