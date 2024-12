Microsoft annonce tester son équivalent d’AirDrop pour permettre aux utilisateurs d’iPhone de transférer des fichiers vers PC Windows (ou l’inverse), le tout sans fil. Le test concerne pour l’instant les utilisateurs membres du programme Windows Insiders.

Cette nouvelle fonctionnalité permet de simplifier le partage de fichiers entre un iPhone et un PC, rapprochant ainsi l’expérience des utilisateurs d’iOS de celle déjà existante pour les appareils Android. Quant à ceux qui ont un Mac, il est déjà possible de partager les fichiers avec un iPhone à l’aide d’AirDrop.

Pour en profiter, il faut installer la mise à jour 1.24112.89.0 de l’application Mobile connecté, un PC sous Windows 10 ou 11 et un iPhone avec iOS 16 au minimum. Il faut ensuite utiliser la feuille de partage d’iOS pour envoyer des fichiers à l’application Lien avec Windows. Une fois le fichier sélectionné, il suffit de choisir un PC Windows pour le recevoir.

Cependant, le système de Microsoft pour iOS reste encore limité par les restrictions du système d’exploitation d’Apple. Bien que Microsoft ait ajouté l’année dernière la possibilité d’envoyer et de recevoir des messages via iMessage, cette fonctionnalité est encore restreinte à des échanges avec des contacts individuels, sans prise en charge des groupes. De plus, il est nécessaire de maintenir l’application ouverte pour l’envoi des messages, car la communication se fait par Bluetooth, ce qui n’est pas aussi idéal que l’expérience avec les smartphones Android.

Microsoft ne dit pas encore quand son équivalent d’AirDrop pour les iPhone et PC Windows sera disponible en version finale. Il devrait s’agit de quelques semaines ou mois.