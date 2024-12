En plus d’iOS 18.2 et de macOS 15.2, Apple propose au téléchargement iPadOS 17.7.3 (build 21H312) sur iPad, ainsi que macOS Ventura 13.7.2 (build 22H313) et macOS Sonoma 14.7.2 (build 23H311) sur Mac. Ces mises à jour viennent boucher des failles de sécurité.

Avant tout chose, Apple propose iPadOS 17.7.3 et non iOS 17.7.3, ce qui implique une disponibilité sur les iPad et non les iPhone. De plus, cela concerne les modèles qui ne sont pas compatibles avec iPadOS 18. On retrouve les iPad Pro 1 et 2, et l’iPad 6.

Apple fait savoir qu’iPadOS 17.7.3 vient boucher 14 failles de sécurité. Cela concerne FontParser, ImageIO, le noyau (kernel), libarchive, libexpat, libxpc, les mots de passe, Safari, SceneKit, VoiceOver et WebKit. Apple ne signale pas que les failles ont déjà été exploitées par des hackers, ce qui est une bonne chose.

Pour mettre à jour votre iPad vers iPadOS 17.7.3, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez lancer le téléchargement puis procéder à l’installation.

De son côté, macOS Ventura 13.7.2 vient boucher 23 failles de sécurité. Cela concerne la restauration logicielle, AppleMobileFileIntegrity, l’audio, Crash Reporter, DiskArbitration, l’Utilitaire de disque, FontParser, ImageIO, le noyau (kernel), libarchive, libexpat, libxpc, PackageKit, SceneKit, le serveur de partage d’écran, SharedFileList, les mises à jour et StorageKit.

Enfin, macOS Sonoma 14.7.2 bouche 26 failles de sécurité. Plusieurs éléments sont communs à macOS Ventura 13.7.2, avec l’ajout d’AppleGraphicsControl et de Swift.