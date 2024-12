Apple commencera à fabriquer des AirPods en Inde pour la toute première fois au début de l’année 2025, la production étant assurée par Foxconn dans une usine située près d’Hyderabad (dans l’État de Telangana). L’usine a déjà effectué des essais de production d’AirPods et augmentera rapidement ses opérations une fois la production lancée. Les AirPods seront ainsi le deuxième produit majeur d’Apple, après l’iPhone, à être assemblé en Inde. Cette décision s’inscrit évidemment dans la stratégie d’Apple visant à diversifier sa chaîne d’approvisionnement et à réduire sa dépendance à la Chine dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes avec les États-Unis.

Les incitations financières offertes par l’Inde pour la production locale d’écouteurs sans fil et de montres connectées ont joué un rôle clé dans la décision d’Apple. Après des débats internes sur les faibles marges bénéficiaires des AirPods, Foxconn a finalement décidé de poursuivre le projet afin de renforcer ses liens avec Apple. Cette initiative fait suite à une étape précédente du fournisseur Jabil, qui a commencé à fabriquer des boîtiers d’AirPods en Inde pour un assemblage en Chine et au Vietnam. La majorité des AirPods produits en Inde seront probablement exportés vers d’autres marchés, soutenant ainsi la base manufacturière croissante d’Apple en Inde où les exportations d’iPhone ont considérablement augmenté pour atteindre près de 6 milliards de dollars au cours des six mois précédant septembre.