ResMed, connu pour ses appareils médicaux en rapport avec l’apnée du sommeil, a annoncé le lancement du Kontor Head Strap, une sangle conçue spécifiquement pour l’Apple Vision Pro.

Cette sangle a été pensée pour offrir un compromis entre douceur et maintien, permettant une utilisation prolongée du Vision Pro. Selon ResMed, il est fabriqué à partir de matériaux « ultra-premium » qui respectent la peau. De plus, le Kontor Head Strap est équipé de six contrepoids modulaires, permettant de mieux répartir le poids du Vision Pro sur la tête pour un confort optimal.

« Au cours des 35 dernières années, notre équipe a constamment repoussé les limites de l’innovation pour créer des technologies de santé qui changent la vie et que les gens adorent », a déclaré Justin Leong, directeur des produits chez ResMed. « Avec notre expertise dans la conception de produits portés sur la tête, nous sommes ravis d’apporter notre savoir-faire en matière d’interfaces faciales légères et confortables à la communauté de l’Apple Vision Pro avec la sangle Kontor ».

La sangle a été conçue à partir de milliers de scans 3D de têtes et de visages pour garantir un confort et une stabilité maximaux. C’est disponible en deux tailles, avec un modèle standard et un modèle petit.

La sangle Kontor est vendue pour 120 dollars sur l’Apple Store en ligne et arrivera à partir de janvier. Le produit se limite pour l’instant aux États-Unis. Il n’est pas précisé quand il débarquera dans les pays.