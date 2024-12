Apple lancera l’AirTag 2 en 2025 et l’une des nouveautés intéressantes sera que la portée sera trois fois plus importante qu’avec le modèle actuel, comme le révèle Mark Gurman de Bloomberg. Ce sera possible grâce à une nouvelle puce Ultra Wideband.

L’AirTag actuel, qui utilise la puce Ultra Wideband lancée avec l’iPhone 11, peut être suivi avec la fonctionnalité « Localisation précise » d’Apple lorsque vous êtes à une distance d’environ 10 à 30 mètres. Avec une distance triplée, il devrait s’agir de 30 à 90 mètres, ce qui constituerait une amélioration notable, permettant aux utilisateurs d’avoir une bien meilleure idée de l’endroit où se trouvent réellement leurs objets perdus.

L’AirTag 2 utilisera une nouvelle puce Ultra Wideband qui sera du même niveau que celle présente dans l’iPhone 15. Cela explique ainsi le gain pour ce qui est de la portée.

De précédentes rumeurs ont indiqué que le nouveau traqueur d’objets d’Apple proposera également un meilleur respect de la vie privée. Il s’agit notamment de rendre plus difficile le retrait du haut-parleur du AirTag. Depuis le lancement en 2021, certaines personnes ont utilisé le produit comme outil de harcèlement, et le fait de retirer le haut-parleur réduit la probabilité que quelqu’un découvre un AirTag caché. Apple a fait l’objet de poursuites judiciaires concernant l’accessoire.

Pour ce qui est du design, il ne faut pas s’attendre à du changement par rapport au modèle existant.