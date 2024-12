Vincent Fernandes, un plongeur, ne pensait pas tomber sur un iPhone 15 lors de son exploration sous-marine dans le lac de Nantua, dans le massif du Jura. Habituellement, il récupère des déchets abandonnés dans l’eau, mais cette fois, la surprise a été de taille.

60 jours au fond du lac de Nantua pour un iPhone 15

« Ce jour-là, j’étais à environ douze mètres de profondeur quand j’aperçois un objet particulier. Je m’approche et je découvre un téléphone portable, éteint évidemment », raconte-t-il au Progrès. Il se trouve que l’iPhone a été au fond du lac pendant 60 jours.

Avec l’aide de son fils, il parvient à rallumer le smartphone, qui fonctionne comme si rien ne s’était passé. Une fois l’appareil en main, le duo tente de retrouver le propriétaire du téléphone. Après plusieurs tentatives infructueuses dans une boutique de téléphonie pour tenter de déverrouiller l’iPhone, il faudra trois semaines pour déverrouiller la carte SIM et entrer en contact avec le propriétaire, un adolescent de 16 ans. Il se trouve que le code de la carte SIM a été simple à deviner selon le plongeur.

« Au départ, il ne croit pas à notre histoire et craint une arnaque. On lui explique qu’on souhaite vraiment lui rendre, nous sommes presque obligés de nous justifier de notre geste », se souvient Vincent.

Le micro est en panne

L’adolescent, qui avait perdu son téléphone en août, explique avoir laissé son ami filmer un plongeon avec l’iPhone 15, qui a échappé à son contrôle et a fini au fond du lac. « Il y avait de la vase et c’était profond », raconte-t-il. Bien qu’il ait dû acheter un nouveau téléphone, il est ravi de retrouver son iPhone. « Mon cœur a eu une poussée d’adrénaline », avoue-t-il. En remerciement, il a offert 50 euros au plongeur.

Cette histoire est d’autant plus étonnante que la plupart des smartphones, y compris l’iPhone 15, ne sont pas conçus pour être immergés longtemps. Bien qu’il soit résistant à l’eau (IP68), le téléphone ne peut pas être immergé sans risques. Si l’iPhone fonctionne encore, il faut toutefois composer avec un petit défaut : le micro ne fonctionne plus. « Seul le micro du bas ne marche plus, donc je ne peux pas envoyer de vocaux. Mais je peux toujours appeler, le son est capté par le micro de la caméra », dit le propriétaire.