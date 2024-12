Les amateurs de course automobile vont être ravis. Le très bon Grid Legends : Deluxe Edition déboule en trombe sur iOS (Lien App Store – 11,99 euros – iPhone/iPad), quelques mois seulement après une version macOS de très bonne facture. Outre des graphismes vraiment épatant pour du mobile, le jeu propose une dizaine de catégorie de véhicules (prototypes GT, Hypercars, Trucks, Open-Wheels, véhicules de tourisme, modèles anciens, etc.), des courses ou des chronos, un mode carrière et même un mode narratif en prises de vue réelle ! Grid Legends intègre aussi l’intégralité des DLCs, soit le derby de démolition ‘Classic Car-Nage’, les modes ‘Drift’ et ‘Endurance’, ainsi que des véhicules et circuits bonus. Une fois de plus, le studio Feral a fait du très bon boulot d’adaptation sur mobile.



Il faudra toutefois disposer d’un iPhone 12 Pro à minima pour en profiter, d’un iPad mini de 7ème génération ou de n’importe quel iPad avec une puce Apple Silicon, et faire aussi un peu de place sur le mobile étant donné que le jeu pèse tout de même 11 Go (et nécessite 14 Go d’espace lors de l’installation). Feral note aussi que « Les appareils avec au moins 8 Go de RAM peuvent télécharger et installer les textures des véhicules HD. »