Même si le Vision Pro n’a pas réussi à séduire un très large public, Apple semble tout de même bien décidé à assurer un suivi régulier de son casque XR. La firme de Cupertino développe déjà les prochaines versions de son système d’exploitation pour le Vision Pro, visionOS, comme en témoignent des références trouvées dans des documents officiels. Après le lancement de visionOS 1.0 et la disponibilité publique de visionOS 2 le 16 septembre 2024, la dernière version bêta pour développeurs, visionOS 2.3, a récemment été introduite. Le site AppleInsider a découvert des mentions de visionOS 3.0 et visionOS 2.4 dans la documentation, confirmant le développement actif de futures mises à jour. Bien que les détails sur les nouvelles fonctionnalités soient encore inconnus, ces mises à jour devraient inclure des corrections de bugs et des améliorations générales.

Il est à noter que l’Apple Vision Pro ne dispose actuellement pas des fonctionnalités Apple Intelligence, bien qu’il intègre la puce M2, qui alimente des outils d’IA générative sur iPad et Mac. Des fonctionnalités telles que Writing Tools et Image Playground, déjà disponibles sur iOS 18.2 et macOS Sequoia, ne sont donc pas encore présentes sur visionOS. On ignore si visionOS 3.0 introduira enfin Apple Intelligence, mais ces mises à jour régulières soulignent l’engagement continu d’Apple à faire évoluer son premier système d’exploitation dédié à la réalité virtuelle et à en élargir les fonctionnalités dès que possible.