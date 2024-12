Annoncé pour les plateformes iOS et Android – ce qui explique les graphismes pas vraiment au top de ce que l’on peut voir aujourd’hui sur les consoles new gen -, Game of Thrones : Kingsroad s’est dévoilé lors des Game Awards comme un RPG-Action en monde ouvert dans le monde de Westeros. Derrière ce projet, le studio Netmarble, qui présente son nouveau titre ainsi : « Fidèlement conçu sous licence officielle de HBO et Warner Bros. Interactive Entertainment, Game of Thrones: Kingsroad est un RPG d’action-aventure à succès axé sur l’histoire qui invite les joueurs à entrer dans le monde immersif de Westeros « .





Le jeu place son action dans les terres glacées du nord, entre les saisons 4 et 5 de la série. Et évidemment, les personnages les plus emblématiques de la série seront présents, comme Jon Snow, Lord Varys, ou bien encore Cersei Lannister. On nous promet des graphismes sous Unreal Engine 5 sur cette version mobile, ce que l’on a un peu de mal à croire au vu du premier trailer. Game of Thrones : Kingsroad n’a pas encore de date de sortie précise mais l’on sait que le jeu devrait être disponible quelque part durant l’année prochaine.