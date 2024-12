Apple Studios vient d’acquérir les droits de Sheepdogs, le prochain roman d’Elliot Ackerman (un ancien Marine décoré). Apple aura dû batailler et promettre un chèque à 7 chiffres pour récupérer les droits d’adaptation au nez et à la barbe d’une dizaine de prétendants. L’adaptation en série sera produite par Tom Hanks et Gary Goetzman, partenaires de Playtone. Le roman, dont la sortie est prévue à l’été 2025 chez Alfred K. Knopf/Penguin Random House, raconte les vies de deux agents paramilitaires en difficulté, Skwerl et Cheese, engagés dans une mission moralement ambiguë en Afrique.

Le pitch: Skwerl, un ancien agent de la CIA, et Cheese, un pilote déchu après la chute de Kaboul, sont recrutés dans un réseau clandestin appelé « sheepdogs », opérant dans les zones d’ombre. Chargés de récupérer un jet privé de 5 millions de dollars sur un terrain d’aviation isolé, ils doivent faire face à des complications croissantes : un contact disparu, un commanditaire mystérieux, et des relations complexes avec les femmes de leur vie. Voilà de quoi réaliser une belle série d’action, et l’on fera à priori confiance à Apple TV+, le service de streaming d’Apple enchainant les grosses sorties depuis quelques temps.

Les plus anglophones de nos lecteurs peuvent déjà précommander Sheepdogs sur Amazon.