Apple vient de nommer Catherine Lees, une ancienne dirigeante de Sky, à la tête de son équipe vidéo internationale (pour le service Apple TV+ bien sûr). Lees a pris ses fonctions ce mois-ci, succédant ainsi à Chiara Cipriani, cette dernière ayant été transférée à un autre poste au sein d’Apple. À ce titre, Lees supervisera l’« équipe vidéo internationale » d’Apple et se retrouvera sous les ordres directs de Cipriani. Dans une publication sur LinkedIn, Lees n’a pas manqué d’exprimé son enthousiasme à l’idée de rejoindre Apple : « Apple a toujours été une entreprise que j’ai profondément admirée, et je suis plus qu’enthousiaste et reconnaissante de faire partie d’une organisation aussi inspirante, de travailler avec une équipe brillante et avec le contenu le plus incroyable. »

Avant de rejoindre Apple, Lees occupait le poste de Directrice Générale de la télévision chez Sky, où elle a construit une carrière remarquée après avoir commencé comme chef de produit senior en 2010. Lees a également une expérience en tant que consultante en gestion chez Accenture. Avec cette nomination, Apple continue de renforcer ses équipes autour de son service Apple TV+, prouvant ainsi son engagement à devenir un concurrent sérieux sur le marché du streaming (c’était du reste déjà évident au vu de la qualité des contenus de la plateforme).