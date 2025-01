Un article plus bas en fait le constat : Apple a lancé 29 produits en 2024, dont un tout nouvel appareil chez la marque californienne, l’Apple Vision Pro. C’est beaucoup, et cela reflète bien le poids de la firme de Cupertino dans le paysage technologique actuel. Qu’attendre d’Apple en 2025 ? Peut-être déjà que les rumeurs les plus intéressantes se réalisent : un MacBook à écran OLED, une nouvelle génération d’Apple Vision Pro expurgée des défauts du premier modèle, une Apple Watch avec de nouvelles fonctions de santé, un appareil domotique hybride entre l’iPad et le HomePod, et aussi bien sûr l’arrivée d’Apple Intelligence en France. Il y a de quoi faire…

Si Apple a globalement « superformé » en 2024, c’est bien l’absence de nouveautés majeures qui reste le point saillant de l’année écoulée, une stase qui se retrouve aussi au niveau des « trends », des tendances technologiques qui ont marqué les esprits : de l’IA partout, de belles images de James Webb (avec tout de même quelques avancées majeures concernant des points scientifiques précise, comme l’âge précoce des toutes premières galaxies de l’univers), des smartphones qui se ressemblent tous, de l’Elon Musk omniprésent (trop sans doute), de la règlementation européenne dans tous les sens et c’est à peu près tout pour le repas principal. Si l’on peut espérer quelque chose pour cette année 2025 qui commence à peine, c’est peut-être de nous apporter un peu plus de véritables surprises, de motifs d’émerveillement ou d’espoir, loin des problématiques un peu rances de la « guerre »culturelle, de l’égo surdimensionné de Musk et des prévisions d’analystes obnubilés par les bénéfices jusqu’à la nausée. Restons lucides : ce n’est pas gagné.

A notre humble niveau, la rédaction d’iPhoneAddict espère continuer à vous apporter son lot d’informations « pommées » en 2025, et que ces news toutes fraiches gardent un bon goût de « revenez-y ». Et puis tout de même, la technologie n’est pas le plus important dans la vie, ce que savent très bien tous ceux de nos lecteurs (et des autres) qui ont traversé une année 2024 de galère. A tous ceux-là, à ceux à qui la vie sourit, aux plus pinailleurs de nos lecteurs jusqu’aux plus laudateurs, aux plus jeunes et aux plus grisonnants, aux Apple-maniacs forcenés ainsi qu’aux Padawans de la pomme, aux plus anciens de nos lecteurs et aux nouveaux venus, nous souhaitons une bonne, une très bonne année 2025.