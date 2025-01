Apple a mis à jour la page d’accueil de son site pour mettre en avant l’offre permettant d’avoir 3 mois offerts à Apple Fitness+. Le fait que cela arrive en ce début de 2025, juste après les fêtes de fin d’année, n’est pas anodin.

« Apple Fitness+. 3, 2, 1, bougez », indique la page d’accueil du site d’Apple, mentionnant aussi qu’il y a jusqu’à 3 mois offerts. L’offre n’est en soi pas nouvelle, mais le fabricant sait très bien que beaucoup de personnes se sont fait plaisir pendant les fêtes, notamment au niveau des repas. Ainsi, le groupe espère que plusieurs personnes vont tester son service sportif afin de reprendre la forme en ce début d’année.

Il existe deux offres. La première permet d’avoir un mois gratuit. C’est disponible pour toute personne qui souscrit un abonnement mensuel (9,99€) ou annuel (79,99€) d’Apple Fitness+. La seconde est le fait d’avoir trois mois offerts. Pour cela, il faut acheter un produit Apple éligible. En l’occurrence, il s’agit d’une Apple Watch, d’un iPhone, d’un iPad ou d’une Apple TV. Après les trois mois, il faudra payer pour continuer à utiliser le service. Bien sûr, vous pouvez également tout annuler et seulement profiter de l’essai gratuit.

Pour rappel, Apple Fitness+ est un service de remise en forme proposé, lancé fin 2020. Il s’agit d’une plateforme d’entraînement qui permet aux utilisateurs de suivre des cours variés en vidéo, dirigés par des entraîneurs professionnels, sur plusieurs appareils Apple tels que l’iPhone, l’iPad, l’Apple TV et l’Apple Watch. On retrouve plusieurs exercices, dont le yoga, l’entraînement fractionné à haute intensité (HIIT), les pilates, le renforcement musculaire, la méditation, la danse, le cyclisme, le rameur et plus encore.