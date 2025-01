Apple annonce que l’Apple Watch Series 4 et le dernier MacBook Pro de 15 pouces ont désormais le statut de « produits anciens ». C’est une réalité dans le monde entier.

Il y a deux catégories pour Apple : les produits anciens et les produits obsolètes. Les produits sont considérés comme anciens lorsqu’Apple a interrompu leur commercialisation il y a plus de cinq ans et moins de sept ans. Et les produits sont considérés comme obsolètes lorsqu’Apple a interrompu leur commercialisation il y a plus de sept ans. Les produits Beats Monster sont considérés comme obsolètes, quelle que soit leur date d’achat.

En ce qui concerne l’Apple Watch Series 4, tous les modèles de 40 et 44 mm en acier et aluminium sont concernés par la catégorie « produits anciens ». Cela signifie qu’Apple et les réparateurs agréés peuvent offrir des réparations si des pièces sont encore disponibles. Ce sera définitivement terminé une fois le statut « produits obsolètes » atteint.

L’Apple Watch Series 4, sortie en 2018, a proposé un design repensé avec des bords plus arrondis et un écran plus grand de 30% par rapport aux modèles précédents.

Pour sa part, le MacBook Pro de 15 pouces est sorti en mai 2019. Ce fut le dernier modèle avec cette taille, ses successeurs ont une dalle de 16 pouces. Le MacBook Pro de 16 pouces est arrivé en novembre 2019.