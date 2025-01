Frore Systems va dévoiler au CES 2025 une technologie de refroidissement destinée à l’iPad Pro. Cette technologie permettrait d’augmenter sensiblement les performances de l’iPad Pro grâce à des puces de refroidissement actif à état solide AirJet, les résultats obtenus montrant une amélioration des performances de 53 % pour les calculs de CPU et les traitements d’IA. En intégrant deux puces AirJet, l’iPad Pro modifié permet de maintenir des pics de performances sur la durée, améliorant ainsi l’expérience utilisateur dans les domaines du gaming, de la création artistique, de la production musicale et de la création de contenu. A noter que cette mise à niveau conserve les qualités de silence, d’étanchéité à la poussière et à l’eau de l’iPad tout en réduisant la température de surface de l’appareil de 4 degrés lorsque ce dernier fonctionne à 7,5 Watts. Évidemment, l’iPad Pro n’est pas le seul appareil pouvant disposer de la technologie AirJet.

De fait, la solution de refroidissement AirJet semble répondre à une limitation majeure des tablettes « professionnelles » en offrant une alternative compacte et silencieuse aux ventilateurs traditionnels volumineux, et dans le cas d’Apple permet de libérer tout le potentiel des puces M-series. Cette innovation permet à l’iPad Pro de fournir des performances comparables à celles d’un MacBook Air 15 pouces, ce qui ouvre forcément tout un champ des possibles.

Frore Systems prévoit également de présenter d’autres prototypes et modules AirJet PAK prêts à l’emploi, destinés cette fois aux appareils industriels et à aux structures d’IA destinées aux Smart Cities (villes intelligentes).