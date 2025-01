Apple TV+ vient de mettre en ligne la bande-annonce pour la saison 4 de sa série Mythic Quest. Elle fera ses débuts le 29 janvier prochain sur le service de streaming.

La saison 4 voit le retour de Rob McElhenney, Charlotte Nicdao, David Hornsby, Danny Pudi, Ashly Burch, Imani Hakim, Jessie Ennis et Naomi Ekperigin sous les mêmes lumières fluorescentes du bureau. L’équipe réunie de Mythic Quest fait face à de nouveaux défis dans un paysage de jeux vidéo en pleine mutation. Les étoiles montent, les égos s’affrontent, les relations s’épanouissent et tout le monde essaie de trouver un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

La saison 4 de Mythic Quest débutera le 29 janvier sur Apple TV+. Il y aura 10 épisodes tout au long de la saison. Le 29 janvier sera l’occasion de découvrir les deux premiers. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque mercredi jusqu’au 26 mars.

D’autre part, les fans de Mythic Quest peuvent s’attendre à découvrir à la série anthologique spin-off Side Quest le 26 mars, avec quatre épisodes au lancement. Extension de l’univers de Mythic Quest, Side Quest explore la vie des employés, des joueurs et des fans qui sont touchés par le jeu dans un format anthologique. La série est créée par Katie McElhenney, Ashly Burch et John Howell Harris, et met en scène Rob McElhenney, Anna Konkle, Derek Waters, William Stanford Davis, Bria Samoné Henderson, Rome Flynn, Leonard Robinson, Gary Kraus, Annamarie Kasper, Esai Morales, Shalita Grant et bien d’autres.