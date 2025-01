D’importants incendies ont lieu au niveau de Los Angeles, à tel point qu’il y a quelques morts et des logements complètement détruits. Apple va faire un don pour aider les victimes et les secours sur place.

C’est Tim Cook, le patron d’Apple, qui a annoncé que la société fera un don :

La dévastation causée par les incendies à Los Angeles est déchirante. Merci aux incroyables pompiers, aux premiers intervenants et à tous ceux qui ont apporté leur aide pour leurs efforts héroïques. Apple fera un don pour soutenir les victimes et les efforts de récupération sur le terrain.

Le dirigeant avait publié un premier message hier où il indiquait :

Nous pensons à nos équipes de Los Angeles et à toutes les personnes touchées par l’incendie dévastateur à Palisades. Prenez vos précautions et restez en sécurité.

Selon les dernières données en date ce matin, le bilan des incendies à Los Angeles a grimpé à au moins cinq morts et pourrait encore s’aggraver, a annoncé le shérif du comté. Environ 1 500 bâtiments ont été détruits et plus de 100 000 habitants de la mégapole américaine ont été forcés de fuir face aux flammes.

L’incendie initial s’est déclaré dans les collines du quartier huppé de Pacific Palisades. Après la vallée de San Fernando et Altadena, un nouvel incendie s’est déclaré il y a quelques heures dans les collines de Hollywood, à quelques centaines de mètres du célèbre boulevard aux étoiles.