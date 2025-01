Le conseil d’administration d’Apple a conseillé à ses actionnaires de voter contre une proposition visant à abolir ses programmes de diversité, équité et inclusion (DEI). Cette initiative a été soumise par le National Center for Public Policy, un groupe de réflexion conservateur, qui remet en question la pertinence des programmes de diversité de la société.

Dans sa proposition, le think tank estime que ces programmes peuvent engendrer des risques juridiques, réputationnels et financiers pour les entreprises, citant les récentes décisions de la Cour Suprême des États-Unis. Il estime également que les initiatives misant sur la diversité pourraient rendre Apple plus vulnérable à des poursuites judiciaires.

Apple a réagi en affirmant qu’elle disposait d’un programme de conformité bien établi et que la proposition des actionnaires était inutile. La société a souligné que ses politiques en matière d’égalité des chances ne font aucune discrimination dans le recrutement, la formation ou la promotion des employés. « Apple est un employeur offrant des chances égales et ne discrimine pas sur la base de critères protégés par la loi », a déclaré l’entreprise dans un document financier transmis à la SEC, le gendarme boursier.

La proposition sera soumise au vote des actionnaires lors de l’assemblée générale d’Apple le 25 février.

Cette proposition intervient dans un contexte plus large où plusieurs grandes entreprises, comme Meta et Amazon, ajustent leurs programmes de diversité, au point de les abandonner partiellement ou complètement. Tout cela intervient quelques jours avant que le second mandat de Donald Trump comme président des États-Unis débute.