Apple n’est pas le GAFAM qui paye le mieux ses employés, et pourtant, la firme de Cupertino reste toujours très attractive dans le secteur de la tech. Resume.io a compilé (via LinkedIn) les candidatures pour chaque poste dans la tech, et en a a conclu qu’en moyenne, chaque offre d’emploi d’Apple reçoit 53,76 candidatures… par jour ! C’est un peu moins que chez Microsoft (57,9 candidatures/jour) et beaucoup moins que chez Amazon ou Netflix (respectivement 73,25 et 84,87 candidatures/jour)

Apple est cependant plus attractif que Meta, Oracle ou Tesla, et l’on note que Google/Alphabet (18ème) et IBM (19ème) ne font même pas partie du top 10 de ces entreprises attractives, alors pourtant qu’elle est l’une des sociétés qui rémunère le mieux ses salariés. Intel est (de loin) la société technologique la moins attractive, avec seulement 12 candidatures/jour par offre d’emploi.

Si Apple est aussi demandé, c’est peut-être aussi à cause d’une gestion des emplois beaucoup plus protectrice que dans la plupart des autres poids lourds de la tech. Les licenciements massifs sont en effet extrêmement rares à Cupertino et ne concernent au pire que quelques centaines d’employés alors que Microsoft, Google, Amazon ou Meta nous ont habitué à des plans de licenciement concernant plusieurs milliers de personnes.