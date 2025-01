Apple a cessé de signer iOS 18.2 au niveau de ses serveurs. Cela signifie que vous ne pouvez plus installer cette version précise sur votre iPhone ou iPad. C’est valable aussi bien pour une restauration que pour une mise à jour.

Apple a proposé au téléchargement iOS 18.2 le 11 décembre dernier. À l’instar d’iOS 18.1, la mise à jour iOS 18.2 a beaucoup mis l’accent sur Apple Intelligence, qui se veut (pour l’instant) indisponible dans les pays de l’Union européenne. On a retrouvé l’intégration de ChatGPT, Genmoji pour générer des emojis, Image Playground pour générer des images, l’intelligence visuelle pour identifier des éléments autour de vous avec l’appareil photo de l’iPhone et du mieux pour les outils de rédaction. Il y a également eu d’autres nouveautés, dont le RCS pour les clients de Free Mobile et de Bouygues Telecom.

Depuis, il y a eu iOS 18.2.1. Cette mise à jour, disponible depuis le 6 janvier, a apporté des correctifs importants selon les dires d’Apple, mais le fabricant n’est pas entré dans les détails.

La prochaine mise à jour sera iOS 18.3. Elle est d’ores et déjà disponible en bêta auprès des développeurs et des testeurs publics. La version finale devrait arriver d’ici la fin de janvier (ou début février) si l’on se base sur le calendrier de sortie habituel. En effet, les mises à jour x.3 arrivent généralement à la fin janvier.