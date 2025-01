Apple propose aujourd’hui une mise à jour pour le firmware de son chargeur MagSafe de 25 W. Le nouveau firmware est numéroté 2A143, contre 2A138 qui était la version jusqu’à présent.

Il n’y a pas la moindre information sur les éventuels changements que l’on peut retrouver avec la version du jour. On se doute qu’il y a des améliorations diverses et variées, mais il serait étonnant que les utilisateurs constatent un quelconque changement au niveau de l’usage. Pour vérifier le firmware, il faut faire un tour dans l’application Réglages puis aller dans Informations et sélectionner le chargeur MagSafe dans la liste.

Voici comment Apple présente son accessoire :

Avec le chargeur MagSafe, la recharge sans fil est une simple formalité. Les aimants parfaitement alignés se fixent à votre iPhone 12 (ou modèle ultérieur). Le Chargeur MagSafe fournit une recharge sans fil plus rapide jusqu’à 25 W lorsqu’il est associé à un adaptateur secteur de 30 W. Le chargeur MagSafe est compatible avec la recharge Qi et Qi2. Vous pouvez donc l’utiliser comme n’importe quel chargeur certifié Qi ou Qi2 pour recharger sans fil votre iPhone 8 (ou modèle ultérieur) ainsi que les modèles d’AirPods avec boîtier de charge sans fil. Seuls l’iPhone 12, l’iPhone 13, l’iPhone 14, l’iPhone 15 et l’iPhone 16 offrent ce mécanisme d’alignement magnétique.

Le chargeur MagSafe d’Apple est vendu au prix de 49 euros pour la version de 1 mètre et 59 euros pour celle de 2 mètres.