Depuis ce 19 janvier 2025, il n’est plus possible de télécharger l’application TikTok sur son iPhone ou iPad depuis l’App Store aux États-Unis. C’est la même chose sur Android avec le Google Play Store. Cela fait suite à l’interdiction du réseau social sur place.

TikTok n’est plus disponible sur l’App Store américain

Une loi promulguée aux États-Unis interdit TikTok d’opérer sur place, et ce dès aujourd’hui. La raison est que le pays d’Amérique du Nord affirme que le réseau social et sa société mère ByteDance partagent des informations d’utilisateurs aux autorités chinoises. ByteDance avait alors l’obligation de vendre sa plateforme, mais la société a refusé de le faire. Par conséquent, son réseau social qui cartonne est maintenant banni aux États-Unis. La plateforme compte plus de 1 milliard d’utilisateurs, dont 170 millions aux États-Unis.

Pour ce qui est d’Apple, l’application TikTok n’est plus disponible sur l’App Store. La société affiche maintenant un message sur sa boutique d’applications lorsque les utilisateurs font une recherche du réseau social. Ils sont renvoyés vers cette fiche d’assistance du site d’Apple. On peut notamment y lire :

Apple est tenu de respecter les lois en vigueur dans les juridictions où il opère. Conformément à la loi Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act, les applications développées par ByteDance Ltd. et ses filiales – dont TikTok, CapCut, Lemon8 et d’autres – ne pourront plus être téléchargées ou mises à jour sur l’App Store pour les utilisateurs des États-Unis à partir du 19 janvier 2025.

Plus de mises à jour

Apple ajoute que les Américains qui ont déjà téléchargé TikTok sur leur iPhone peuvent la garder, l’application ne va pas soudainement s’effacer. Toutefois, ils ne sont plus en mesure de la télécharger à nouveau s’il la supprime. De plus, les achats intégrés ne sont plus possibles. À cela s’ajoute le fait qu’ils ne peuvent plus faire les mises à jour. Cela « pourrait avoir un impact sur les performances, la sécurité et la compatibilité avec les futures versions d’iOS et d’iPadOS, et certaines fonctions de l’application pourraient être limitées ou cesser de fonctionner car l’application ne peut pas recevoir de mises à jour », dit Apple.

Voici toutes les applications retirées de l’App Store aux États-Unis :

TikTok

TikTok Studio

TikTok Shop Seller Center

CapCut

Lemon8

Hypic

Lark – Team Collaboration

Lark – Rooms Display

Lark Rooms Controller

Gauth: AI Study Companion

MARVEL SNAP

Si vous n’êtes pas aux États-Unis, rien ne change pour vous : TikTok reste disponible normalement sur l’App Store et il est toujours possible de consulter le réseau social. Et pour les Américains, le débloccage se fera peut-être grâce à Donald Trump, qui sera officiellement le 47e président des États-Unis demain. L’application indique ce message :

Une loi interdisant TikTok a été promulguée aux États-Unis, ce qui signifie malheureusement que vous ne pouvez pas utiliser TikTok pour le moment. Nous avons la chance que le président Trump ait indiqué qu’il travaillerait avec nous sur une solution pour rétablir TikTok une fois qu’il aura pris ses fonctions. Restez à l’écoute !