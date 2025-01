C’est acté : la Cour Suprême américaine a considéré que rien n’empêchait le blocage de TikTok à partir du 19 janvier prochain. A moins donc d’un revirement de dernière minute (ou d’un décret de Donald Trump à partir de son intronisation le 20 janvier), le réseau social devra fermer ses portes sur le sol américain. Cette fermeture aura des conséquences importantes pour les principales boutiques applicatives mobiles que sont le Play Store et l’App Store : conformément en effet à la nouvelle loi en place, les fournisseurs de services Internet tels qu’Apple et Google pourront être sanctionnés s’ils continuent à maintenir TikTok sur leur plateforme après la date limite du 19 janvier.

En d’autres termes, Apple et Google n’ont pas d’autres choix que de s’exécuter, ce qui signifie que l’app TikTok ne sera plus disponible sur l’App Store et le Play Store dès le 19 janvier, sachant que ByteDance de son côté confirmé que les apps déjà téléchargées ne seront plus fonctionnelles à partir de cette date. Ce retrait pourrait ne pas durer très longtemps : Donald Trump sera investi président des États-Unis le 20 janvier et des fuites indiquent que le 47ème président américain pourrait réactiver TikTok aux US par voie de décret. On sait aussi que Shou Chew, le CEO de TikTok, a été invité à cette cérémonie d’investiture, ce qui peut être vu comme le signe d’un retour rapide du réseau social.