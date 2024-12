Le président et le responsable d’une commission de la Chambre des représentants des États-Unis sur la Chine ont déclaré aujourd’hui à Tim Cook, patron d’Apple, et Sundar Pichai, patron d’Alphabet (maison-mère de Google), qu’ils devaient être prêts à retirer TikTok de l’App Store et du Play Store à compter du 19 janvier.

La semaine dernière, une Cour d’appel fédérale américaine a confirmé la loi obligeant la société chinoise ByteDance à céder TikTok aux États-Unis sous peine d’interdiction. Les représentants John Moolenaar et Raja Krishnamoorthi ont séparément exhorté le PDG de TikTok, Shou Zi Chew, à vendre l’application de vidéos courtes utilisée par 170 millions d’Américains.

« Le Congrès a agi de manière décisive pour défendre la sécurité nationale des États-Unis et protéger les utilisateurs américains de TikTok contre le Parti communiste chinois. Nous demandons instamment à TikTok de procéder immédiatement à une cession qualifiée », ont écrit les législateurs.

Le réseau social a récemment demandé à la Cour suprême de revoir la décision de l’interdiction, soulignant les conséquences de cette loi pour ses 170 millions d’utilisateurs mensuels américains.

La loi en question, intitulée « Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act », promulguée par Joe Biden en avril 2024, exige la vente de TikTok ou son retrait des magasins d’applications (App Store et Play Store) américains d’ici le 19 janvier 2025. Cette législation vise à protéger la sécurité nationale des États-Unis, invoquant des risques de collecte de données par la Chine.

Le climat politique autour du réseau social pourrait encore évoluer, notamment avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier 2025. Bien qu’il ait soutenu l’idée d’interdire l’application durant son premier mandat, il semble désormais favorable à son maintien et pourrait tenter de bloquer l’application de cette loi dès son entrée en fonction.