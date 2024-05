Largement ciblé par les régulateurs du monde entier, TikTok va t-il aussi réussir à se mettre à dos Apple ? Un article de TechCrunch révèle en effet que TikTok pourrait contourner le système d’achat intégré de l’App Store en redirigeant certains utilisateurs vers son site Web pour acheter des « pièces ». En règle générale, ces pièces, qui sont utilisées pour donner des pourboires aux créateurs sur TikTok, sont achetées via le système d’achat intégré d’Apple et sa commission de 30 %. Il semble cependant que depuis peu, TikTok fournit un lien direct vers le site Web de TikTok, suggérant même à certains utilisateurs d’« éviter les frais de service intégrés à l’application » et d’économiser 25 % sur les achats, une réduction significative par rapport aux coûts habituels associés à la plateforme d’Apple.

L’option d’achat alternative semble cibler avant tout les gros dépensiers, comme cela a été observé sur les comptes qui ont déjà effectué des achats importants de pièces. Certains utilisateurs ont eu droit à des fenêtres contextuelles dans l’application les encourageant à recharger sur le site Web de TikTok afin de contourner les frais intégrés à l’application. Ces messages mettent même en avant des méthodes de paiement comme Apple Pay et les cartes de débit ou de crédit. A noter qu’Apple permet bien depuis peu de rajouter des liens avec des systèmes de paiement alternatifs, mais ces derniers nécessitent toujours un paiement de commission réduit à Apple, soit 12 % pour les membres du programme App Store Small Business et 27 % pour les autres. Dans le cas de TikTok, l’app n’affiche pas d’avertissements concernant la navigation vers un site Web externe et propose une remise de 25% aux utilisateurs, ce qui indiquerait assez clairement que TikTok ne passe pas par le nouveau système mis en place par Apple.